Projet électrification à Keur Babacar Mbaye (Fandène) : "La position géographique ne peut plus être une discrimination pour accéder à l'électricité" (Papa Mademba Bitèye, Dg Senelec)

Avec le soutien de ses partenaires américains, le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye a procédé, au village de Keur Babacar Mbaye situé dans la commune de Fandène (Thiès), à l'inauguration d'un projet d'électrification dans ladite localité. Le financement de ce projet d'extension de l'électricité aux zones raccordées dans sa deuxième phase est estimé à 100 millions de dollars. Le projet a été rendu possible grâce à la société Weldy Lamont et au gouvernement Américain. En effet, ceci entre en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall pour l'accès universel à l'électricité d'ici 2025.

À terme, selon Papa Mademba Bitèye, plus de 2. 000 localités auront droit à l'électricité. Aussi, estime-t-il, la position géographique ne peut plus être une discrimination pour accéder à l'électricité. Quand on voit ce village, Keur Babacar Mbaye dans la commune de Fandène (Thiès) accéder à l'électricité par réseau, ceci montre que les inégalités ont été brisées pour permettre à tous les Sénégalais d'avoir les mêmes droits pour accéder à l'électricité".

Ces jeunes de Keur Babacar Mbaye vont pouvoir utiliser les technologies d'internet pour pouvoir vendre leurs équipements, faire du maraîchage et mettre à disposition leurs compétences au service des Sénégalais.

S'agissant de la hausse de l'électricité, le Dg de la Senelec a fait remarquer que "c'est un réajustement qui ne concerne pas les ménages les plus vulnérables". Surtout que, dira-t-il, "lorsque vous avez une clientèle et que 48% de cette clientèle n'est pas concernée, on ne peut pas parler de hausse".

La cérémonie de lancement des travaux d'électrification de W/L s'est déroulée en présence du maire de Fandène, Augustin Tine, des autorités administratives et de madame Janet L. Yellen, secrétaire au Trésor des USA entre autres...