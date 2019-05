Projet d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest / Pierre Goudiaby Atepa : "Nous avons écrit au chef de l'État pour parrainer notre initiative qui a une envergure extraordinaire"

Dans le but de permettre à l'Afrique de se redonner les possibilités de développement et à être autonome à travers ses ressources, le "Groupe Atepa" a initié un projet intitulé :" La nouvelle voie de l'acier et de l'aluminium". Cette initiative, venant de l'architecte Pierre Goudiaby, est venu aussi, notons le, dans un contexte marqué par les nombreuses études sur les enjeux et défis qui interpellent l'Afrique sur les ressources dont elle dispose. Dans ce sillage, le président de "Atepa Goupe" a laissé entendre qu'il souhaite une implication des États : " Nous avons officiellement écrit au chef de l'État pour parrainer ce projet qui, dans sa première phase, va installer une société d'études avec un capital de 1 milliard qui sera à notre portée."



Ce projet, typiquement africain et réunissant des experts et d'hommes munis d'une grande capacité technique et pouvant mettre en exergue le développement de l'Afrique via la bonne exploitation des ressources dont regorge le continent, "est engagé selon Pierre Goudiaby Atépa, avec sept (7) pays et porte le coût du projet à 3 milliards.

Donc, un modèle de projet structurant et des infrastructures structurantes visibles à travers cette initiative pour se débarrasser de "ce qu'on peut concevoir comme dépendance politique, économique, voire culturelle car, laissant les étrangers venir transformer nos ressources pour nous les revendre".



Dans le cadre de cette étude de faisabilité, des partenaires tels que le gouvernement de l'Inde vont rejoindre cette étape. Donc cette phase, permettra d'asseoir les bases forces et l'imprégnation des investisseurs, de l'État et de tous les acteurs pour démarrer "cette philosophie qui mène vers "la nouvelle route de l'Acier et de l'Aluminium", comme le conçoit Pierre Goudiaby Atepa...