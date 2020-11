Projet d'appui à la résilience sociale : L'Italie et le Sénégal paraphent une convention de financement de 984 millions Fcfa.

Le ministre de l'économie, Amadou Hott et l'ambassadeur de l'Italie au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito, ont signé ce 17 novembre une convention de financement sous forme de don non remboursable en soutien au projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la pandémie à coronavirus (Parem/covid-19).



L'appui est estimé à 1,500 millions €, environ 984 millions Fcfa, pour soutenir les efforts du gouvernement dans le financement de la résilience sociale, un des 4 piliers du plan national de riposte contre la pandémie à coronavirus. L'objectif général du projet Parem/Covid-19 est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi du plan national de riposte à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables (femmes, jeunes, handicapés et enfants de la rue).