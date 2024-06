Projet GTA: Le FPSO est arrivé à son emplacement définitif entre la Mauritanie et le Sénégal

Le projet de gaz naturel liquéfié de GTA franchit une étape majeure dans la phase première avec l’arrivée du navire FPSO. L’unité flottante de production, de stockage et de déchargement est arrivé au sein du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) GNL et, est actuellement en train d’être amarré pendant que l’équipe travaille à la livraison du premier gaz en toute sécurité, apprend le communiqué de Bp Sénégal parcouru par Dakaractu. Pour ce projet GTA s’inscrivant dans la stratégie de British Petroleum (Bp) visant à fournir des hydrocarbures résilients et ciblés, l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), un composant clé du développement du GNL de la phase 1 du Grand Tortue Ahmeyim (GTA), « est arrivé à son emplacement définitif, au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal ». Bp rappelle que le navire FPSO est en train d’être amarré à 40 km des côtes, à une profondeur d’eau de 120 m. Il sera exploité par bp, pour le compte des partenaires du projet : bp, Kosmos Energy, PETROSEN et SMH. Le projet permettra de produire du gaz à partir de réservoirs situés en eau profonde, à environ 120 km des côtes, grâce à un système sous-marin.



Après l’achèvement de sa construction au chantier naval COSCO Qidong Shipyard (Chine), « le navire a parcouru plus de 12 000 miles nautiques jusqu’au site GTA » précise le communiqué.







Dave Campbell, Vice-Président Senior de bp pour la Mauritanie et le Sénégal, a déclaré que : « bp investit dans le système énergétique d'aujourd'hui et de demain et la phase 1 de GTA représente cet investissement en action. Et il s’agit d’une étape majeure pour la phase 1 du projet GTA, un projet innovant de développement du GNL qui ouvre la voie à l’exploitation des ressources gazières de la Mauritanie et du Sénégal. Le navire FPSO a parcouru la moitié du globe et son arrivée en toute sécurité et son installation témoigne de la résilience, des compétences, du travail d’équipe et des efforts considérables de tous les partenaires impliqués. Nous nous concentrons désormais entièrement sur la réalisation sûre du projet, tout en travaillant en vue de la mise en production du gaz.»







Pour rappel , la phase 1 du projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, pendant plus de 20 ans. Il s’agit du premier développement gazier dans ce nouveau bassin au large des côtes sénégalo-mauritaniennes. Avec notamment , des puits situés à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 2 850 m, la phase 1 du projet GTA dispose de l’infrastructure sous-marine la plus profonde d’Afrique. Cet investissement de plusieurs milliards de dollars s’est vu accorder le statut de Projet national d’importance stratégique par les présidents de la Mauritanie et du Sénégal.







Le FPSO accueillera jusqu’à 140 personnes en fonctionnement normal. D'une superficie équivalente à deux terrains de football et d'une hauteur de 10 étages, le FPSO est constitué de plus de 81 000 tonnes d’acier, de 37 000 m de bobines de tuyaux et de 1,52 million de mètres de câbles. Il a également fait l’objet de

plus de 330 000 inspections. Le FPSO devrait traiter plus de 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour. Il éliminera l’eau, les condensats et les impuretés du gaz avant de le transférer par gazoduc vers le navire de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) à la plate-forme du Hub, à environ 10 km des côtes.