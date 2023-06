Projections budgétaires : Les inquiétudes de Sokhna Bâ, devant le ministre des finances et du budget

Les débats d’orientation budgétaire pour l’année 2024 ont été très élevés. Les parlementaires chacun en ce qui le concerne a donné son point de vue sur la question et présenté ses inquiétudes et interpellations. « Personne n’a cautionné les saccages de biens publics appartenant à tous les sénégalais. Et c’est désolant de voir des personnalités de ce pays qui n’ont pipé mot pour regretter les morts et présenter leurs condoléances aux familles éplorées. Soyons cohérents avec nous-même » fait savoir la cadette de l'Assemblée nationale à ses collègues de la mouvance présidentielle.



Revenant sur l’ordre du jour, la parlementaire du parti PUR montre ses inquiétudes. « Vous avez dit que la clé de voûte des objectifs du Sénégal c’est la satisfaction de la demande sociale. Je veux savoir avec cet objectif que vous mettiez plus de milliards sur la dépense paix et sécurité que le social que vous dites être votre objectif principal… »



« C’est dans la normalité des affaires de la gestion de l’Etat que le Président Macky Sall fasse mieux que les autres car il a reçu plus de moyens que les autres » répond-elle.