Programme des 1000 volontaires de la consommation : le ministère du commerce déploie ses émissaires pour le contrôle des prix

Les crises et chocs exogènes, les variations erratiques, les cours de transmission des effets de l’inflation, les comportements spéculatifs, la faiblesse des effectifs de contrôle etc, sont autant de facteurs pris en compte par le ministère de l’industrie et du commerce qui a officiellement lancé ce mardi, le « programme des 1.000 volontaires de la consommation ».

En présence des des représentants des consommateurs, Serigne Guèye Diop veut acter « le strict contrôle des prix dans les marché ».



L’objectif est de pallier le déficit de personnel de la Direction du Commerce Intérieur (DCI) pour lui permettre d'exécuter plus efficacement ses missions de renforcement de sa présence géographique et de contribuer à résorber le chômage des jeunes. Dans ce programme, l’appui aux agents de la Direction du Commerce intérieur dans le contrôle de l'application des prix administrés et de surveillance du marché est aussi envisagé par la tutelle qui prévoit des conditions de participation.



Pour ces volontaires, selon Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, directeur du commerce intérieur, « il faut être de nationalité sénégalaise, être âgé d'au moins 25 ans ou au plus de 40 ans lors de l'acte de candidature, avoir au moins le BFEM et s'inscrire sur le site du MIC: www.industriecommerce.gouv.sn ».



Ce processus de recrutement des 1000 volontaires de la consommation se fera intégralement sur la plateforme avec des critères de sélection liés à l’âge, au diplôme, au lieu de naissance, au sexe et à la situation matrimoniale. Le ministère rappelle que tous ces volontaires doivent disposer d'un smartphone ou d'une tablette. Ils seront répartis en pôles dans les 14 régions du Sénégal et avec des moyens mis à disposition pour l'accomplissement de leurs missions (les tableaux de prix, des flyers, des gilets de reconnaissance, un forfait appel ou connexion, etc...)



Pour le ministère, la finalité de ce programme est en parfaite adéquation avec les grandes orientations de l’État, notamment en matière d'emploi et rejoint également l’évolution des méthodes de la DCI pour être en phase avec les mutations relatives aux nouvelles pratiques commerciales. Il permettrait enfin, à la protection du consommateur par le renforcement de la présence de la DCI sur le marché.