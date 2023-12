Programme PROVAL-CV / Papa Malick Ndao, SG ministère Agriculture : « Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre des recommandations et du bilan présenté »

Le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture a présidé ce mardi matin la 5ème session du Comité de pilotage du PROVAL-CV marquée par la réunion du projet de valorisation pour le développement des chaînes de valeurs agricoles. Après la présentation, Papa Malick Ndao, se réjouit du déroulement du programme. « Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre des recommandations et du bilan présenté. La mission assignée a été accomplie » dit-il.



Le président du comité de pilotage du projet note dans la foulée que le gouvernement a élaboré une nouvelle stratégie de souveraineté alimentaire 2024-2028 pour la souveraineté dans les denrées de base.



Ainsi, il fait savoir que « nous allons nous prononcer sur le programme de travail annuel de 2024. Le PROVAL prend fin en 2024. Nous sommes dans la dernière année de mise en œuvre, il nous faut voir avec célérité et efficacité pour voir comment approuver ce budget pour permettre à l’équipe et à ses partenaires de pouvoir exécuter ses dernières activités de ce programme ».