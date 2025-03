Production de pommes de terre : « Avec SWAMI AGRI et son rendement de 105.000 tonnes, l’espoir est permis », déclare le Dr Mabouba Diagne

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage a procédé, ce vendredi à Mbane, à l’inauguration de la 8e chambre froide multifonctionnelle ainsi qu’au lancement de la campagne agricole de pommes de terre dans la zone. Accompagné du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, et du secrétaire d’État chargé des PME/PMI, le ministre de l’Agriculture a réitéré ses félicitations à SWAMI AGRI, qui a permis d’atteindre un rendement exceptionnel de 105.000 tonnes de pommes de terre.



Le ministre a souligné que, face aux besoins nationaux estimés entre 130.000 et 150.000 tonnes, cette performance de SWAMI AGRI, filiale de SENEGINDIA, ouvre la voie à l’espoir d’une souveraineté alimentaire. Cette entreprise, qui dispose de 3.000 hectares dans la zone de Mbane, pose les bases d’une production agricole durable et contribue significativement à l’autosuffisance du Sénégal.