Prochain meeting de la majorité présidentielle à Ndiaffate : Ousmane Noël Dieng approuve et appelle à l'unité.

Rendez-vous est pris pour le grand rassemblement de la majorité présidentielle prévu finalement le 19 mars 2023 à Ndiaffate (ziarra générale de Tivaouane oblige).



Et pour Ousmane Noël Dieng, tous les leaders de la majorité présidentielle doivent y prendre part pour accompagner le chef de l'État.



Selon le président du mouvement MJK/ DFS, l'heure est n'est plus aux querelles entre camarades de parti mais plutôt à la mobilisation des troupes pour faire face à l'opposition.



D'après Noël, les responsables politiques de Kaolack doivent savoir que les batailles de positionnement doivent être désormais bannies pour se consacrer aux choses les plus urgentes...