Procès en appel : Ousmane Sonko condamné à 6 mois assortis de sursis

Le verdict est tombé. Ousmane Sonko est condamné à 6 mois assorti de sursis. Il est poursuivi pour injures publique. Le juge en appel corse la sentence.



La Cour a infirmé le jugement antérieur, c’est-à-dire en première instance où il avait été condamné à deux mois avec sursis et une amende de 200 millions. Qui ont été maintenus comme tels en guise de dommages et intérêts avec une contrainte par corps au maximum pour Ousmane Sonko...



Le juge a exigé la publication de ladite décision dans les journaux Walf, L'Observateur, sud Quotidien, le quotidien et le soleil