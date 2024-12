Procès de Dieynaba Ndiaye contre son mari: Une Liberté provisoire accordée à Diéwo

La dame Dieynaba Ndiaye dite Diéwo vient de bénéficier d'une liberté provisoire, ce lundi 9 décembre 2024. Épouse du médecin, M Mbacké qui l'avait envoyée en prison au mois d'octobre 2024, pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, Diéwo avait bénéficié du soutien des collectifs de Femmes, citoyens lambda et certaines organisations de défenses des femmes au Sénégal.



En effet, il a été reproché à la femme d'avoir filmé son ex-mari sous la douche avant de publier les images sur son statut WhatsApp. Ce qui lui a valu une condamnation à trois mois de prison et une amende de 4 millions F CFA. Après avoir presque purgé sa peine, elle vient de bénéficier d'une liberté provisoire, au moment où son ex mari avait été condamné pour moins d'un mois pour coups et blessures volontaires sur sa femmes.