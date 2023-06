Procès Ousmane Sonko / Adji Sarr : Sécurité corsée à la Cité Keur Gorgui à moins de 24 heures du verdict

Moins de 24 heures avant que le juge du tribunal de la chambre criminelle Dakar ne rende public le dernier verdict face à cette affaire de mœurs qui oppose le leader Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr.



A la Cité Keur Gorgui, même si depuis le début du procès une forte présence des forces de défense et de sécurité est remarquée, il semble bien que cela ait été plus corsé depuis ce matin.



Les habitants de la commune et travailleurs des alentours subissent des contrôles et fouilles depuis les entrées de la cité, mais la longue allée menant au domicile du plaignant est presque inaccessible.



Cependant, pour ces derniers, cela peut aussi se comprendre et est nécessaire face aux acteurs de mauvaise volonté voulant détruire nos biens ou susciter la violence notamment les collectionneurs de cocktail Molotov.



Ces derniers lancent donc un appel à ces acteurs, mais surtout à la jeunesse sénégalaise à une prise de conscience et ainsi restaurer la paix dans notre chère Sénégal.