Problème d'eau à Nguékhokh : les élèves décident de sortir dans la rue chaque semaine

La commune de Nguékhokh est confrontée à un terrible manque d'eau. En cette période de pandémie où la propreté est de mise, il n'y a pas d'eau dans les foyers, idem pour les écoles.

Une situation jugée inacceptable, d'autant que pour les élèves du lycée de Nguékhokh, les mesures barrières ne peuvent pas être respectées dans ces conditions. C'est pourquoi, ils ont décidé de battre le macadam pour exiger le liquide précieux dans leur établissement ...

De son côté , le maire Pape Songhé Diouf dégage toute responsabilité par rapport à cette situation, non sans mettre en cause la Sones et la Sen'Eau.

Selon toujours le premier magistrat de la ville de Yadicone, le président a dépensé des milliards pour que les populations de Nguékhokh soient approvisionnées correctement en eau potable. Ce dernier de marteler que si on en arrive là, c'est parce que la Sones et la Sen'Eau n'ont pas joué leurs partitions à l'endroit des populations...