Problématique de la mobilité des enfants : Des travailleurs sociaux de Rue en conclave pour la prise en charge des migrants mineurs non accompagnés.

Suite à deux années d'harmonisation des modules de formation entre les divers pays et de mise en place des espaces recherche action et de l'observatoire des MNA dans chacun des pays partenaires, un atelier de démultiplication s’est tenu au siège de l'ADE, sur l'invitation du COSAED avec l'appui du projet SCHEME. Lors de cette rencontre qui a réuni les acteurs qui militent pour la protection de l’enfant, un état des lieux du travail entamé et une prévision de la démultiplication du projet au champ de l'accueil et de l'orientation, a été fait.

Selon le Dr Rokhoya Ndoye Mbaye, psychologue, « la problématique de la mobilité des enfants est cruciale pour le Travail Social de Rue (TSR). Les TSR font plus que quiconque face aux défis mais aussi à la résilience des enfants en mobilité. Le projet SCHEME est un projet global, holistique et transculturel, travail de recherche-action en Observatoire porté par le transfert de la méthode Explicitation des Processus Décisionnels (EPD) de Robert MICHITOutre l'apport de compétences et l'empowerment général des professionnels en TSR, La méthode EPD permettra principalement

repérer les logiques sociocognitives ou psychoculturelles en jeu chez les MNA pour mieux les guider dans leur potentiel et la construction de projets personnels », a - t- elle souligné . À l’en croire, il s’agira d’outiller les travailleurs sociaux afin qu’ils puissent mieux repérer les logiques Socio-cognitives ou psycho-culturelles en jeu des enfants en mobilité pour mieux les guider dans leurs potentiels et la construction de projets personnels… Cette rencontre a eu lieu ce mardi 27 juin à Rufisque.