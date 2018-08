Prise de contact du nouveau sous-préfet de Coumbal : Macoumba Diouf explique le bien-fondé de la DER

Mactar Mbengue est le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal, dans le département de Kaolack. L'autorité, dans le cadre de ses tournées de prise de contact, s'est rendue dans la commune de Latmingué. Il y a été tenu la toute première réunion en présence du maire Macoumba Diouf, du conseil municipal, des chefs de villages ainsi que des notabilités coutumières et religieuse et des responsables des organisations de jeunes. Sur place, le sous-préfet a décliné sa feuille de route, avant d'inviter la population à une collaboration parfaite pour aboutir à un développement durable de la localité. Prenant la parole, l'édile de la commune de Latmingué a remercié l'autorité pour ses références solides laissées dans les zones où il est passé. Pour terminer, le directeur de l'Horticulture a précisé les missions de la Der et invité les populations à penser au remboursement, car selon lui ces financements ne sont pas des dons mais plutôt des prêts.