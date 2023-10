Présumé lien avec les frères musulmans : La sénatrice Valérie Boyer demande la déchéance de nationalité de Karim Benzema et le retrait de son ballon d’or

Dans un communiqué publié ce mercredi, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, et vice-présidente Les Républicains s’est prononcée sur l’affaire impliquant le football international français Karim Benzema. Ceci fait suite aux déclarations du ministre de l’Intérieur français, Darmanin qui a récemment évoqué un « lien » avec les Frères musulmans et Benzema. De l’avis de Valérie Boyer des mesures drastiques doivent être prises à l’endroit du ballon d’or européen. Voici un extenso l’intégralité de son communiqué….



« Dans un tweet le footballeur Karim Benzema a adressé dimanche 15 octobre 2023, « ses prières » aux habitants de Gaza. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants », a-t-il écrit. Rappelons-le, Karim Benzema a été transféré au club d'Al-Ittihad en Arabie saoudite en juin dernier et bénéficie également d'une double nationalité : française et algérienne. Aussi, le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ce mercredi 18 octobre, que Karim Benzema est « en lien avec les Frères musulmans »



« Rappelons-le, comme l'explique notamment Florence Bergeaud-Blackler, anthropologue et chargée de cherche au CNRS: « le Frérisme est un mouvement politico-religieux qui s'est donné pour mission d'organiser la marche de tous les musulmans vers un même objectif : l'instauration de la société islamique mondiale. C'est un mouvement théocratique qui devra à terme se débarrasser de la démocratie. »



« Si les propos du Ministre de l'Intérieur sont avérés, nous devons envisager des sanctions contre Karim Benzema. Une sanction d'abord symbolique, serait de lui retirer son Ballon d'Or. Enfin, nous devons demander la déchéance de nationalité. Nous ne pouvons accepter qu'un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi notre pays. »