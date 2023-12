Présidentielle2024 : la coalition CAP 2024 d'Alioune Sarr a déposé son dossier auprès du Conseil constitutionnel

Depuis plus de 2 mois, le Sénégal a lancé le top départ en direction de la présidentielle de février 2024. Ainsi, juste avant la fin de l’étape des parrainages, place aux choses sérieuses. Depuis lundi dernier, les dépôts de dossier sont ouverts aux différents candidats qui se sont lancés dans la bataille.

Ainsi, les différents mandataires des candidats à la présidentielle de février 2024 commencent à se relayer au greffe du Conseil Constitutionnel, pour les besoins du dépôt de leurs dossiers de candidature.

Ce jeudi 21 décembre 2023, c’était autour de la Coalition CAP 2024 d'Alioune Sarr de déposer son dossier. « Nous sommes venus avec une forte délégation pour déposer le dossier de candidature de notre candidat Alioune Sarr de « CAP2024 », lance Mamadou Ndiaye, mandataire du candidat Alioune Sarr.

Interpellé sur les dossiers présentés au greffe du Conseil constitutionnel, le mandataire du candidat Alioune Sarr rassure et se réjouit : « Nous disposons de tout, notre candidat est prêt. Comme vous le savez, la loi nous demande d’avoir au minimum sur 7 régions 2.000 parrains, nous, on est à 12 régions où on dépasse 3.000 parrains ».

Par ailleurs, le coordonnateur de la coalition CAP 2024, Monsieur Mamadou Ndiaye, a tenu à préciser les raisons qui motivent la candidature de leur leader Alioune Sarr. À l'en croire, il a choisi Alioune Sarr en tant que candidat, du fait de la place qu'occupe le secteur de la santé dans son programme. Poursuivant son propos, Mamadou Ndiaye, assure que hormis la santé, les questions alimentaires, industrielles, commerciales et minières occupent une place centrale de leur gouvernance.