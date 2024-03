Présidentielle au Sénégal : Macky Sall a reçu ce lundi le rapport sur les conclusions du dialogue national

Recevant le ministre de l’intérieur Me Sidiki Kaba, le directeur général des élections, Tanor Thiandella Fall et Ismaïla Madior Fall, le chef de l’Etat dit avoir bien pris note des recommandations de ces concertations avec toutes les forces vives de la Nation. Le Président Macky Sall compte saisir le conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les questions de la date de l’élection et de l’après 2 Avril. Il a par ailleurs magnifié le travail qui lui a été soumis tout comme le génie sénégalais à surmonter les difficultés pour renforcer davantage le système démocratique sénégalais.