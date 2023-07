Présidentielle 2024: « le président Macky Sall a carte blanche pour la désignation du candidat » (Mamadou Kassé, BBY/Tamba)

Les membres de la coalition BBY du département de Tambacounda se sont réunis aujourd'hui dans l'après-midi pour faire le point sur le discours à la nation du 3 juin du Chef de l'État et sur son choix de ne pas briguer une troisième candidature.



C'était sous la houlette de Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tambacounda, en présence d'Omar Dème, maire de Ndoga Babacar, de Babacar Ba, maire de Koussanar, de Bafodé Dramé, maire de Dialacoto, d'Issa Signaté, maire de Netteboulou et des conseillers municipaux.

Dans son discours à la nation, le président de la République Son Excellence Macky Sall a annoncé sa décision de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Pour Mamadou Kassé, c'est un choix qu'il faut respecter : « Un choix qu'il faut respecter, bien vrai que ce n'était pas notre souhait de le voir partir sans briguer une troisième candidature », dit-il. « Nous sommes les témoins de l’impressionnant bilan du Président Macky SALL qui a transformé nos terroirs et nos territoires. En 12 ans, le département de Tambacounda a fait des bonds considérables tant au niveau des équipements sociaux de base qu’au niveau des accès à l’eau et à l’électricité. De plus, son incontestable leadership nous a conduit à plusieurs victoires. » » affirme-t-il

Les élus du Département de Tambacounda considèrent la décision, malgré la volonté affichée de beaucoup de sénégalais de le voir briguer un nouveau mandat, « comme un engagement à accompagner autrement notre continent dans un contexte mondial spécial. »

Les élus du Département de Tambacounda soutiennent, à cet effet, « le Chef de l’État dans sa quête permanente d’un Sénégal de paix, de stabilité et d’émergence économique. » Aussi, les élus du département de Tamba adhèrent à l’appel à la vigilance et la solidarité tout en réitérant leur engagement auprès du President Macky SALL, chef de la majorité présidentielle élargie.

Les élus du Département de Tambacounda, donnent ainsi carte blanche au Président Macky Sall pour le choix du candidat qui conduira à la victoire. C’est pourquoi, « nous invitons la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à rester unie dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous exhortons tous les responsables et militants de la majorité à rester solidaires et à l’écoute du Président Macky SALL afin d’assurer une large victoire au candidat désigné de Benno Bokk Yaakaar. Le Président Macky Sall a carte blanche pour la désignation du candidat » Et d'assurer « Nous allons nous ranger derrière le candidat désigné et travailler dur pour la victoire en 2024.» lit-on dans une signée par huit des neuf maires du département