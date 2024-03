Présidentielle 2024: Sheikh Alassane Séne rejoint le PUR qui le désigne président de la conférence des leaders

« Je m'engage aux côtés du Président Aliou Mamadou Dia, car je ne doute point de sa volonté à mener les réformes profondes dont le Sénégal a besoin et qui s'imposent. Je le soutiens car l'engouement qu'il a réussi à susciter est pleinement mérité. Je l'accompagne car il incarne de manière concrète ma vision du changement. Un peuple gagne s'il sait où il veut aller. C'est pourquoi je vous propose chers concitoyens d'avancer avec Aliou Mamadou Dia -AMD- comme 5ème Président dans la liberté et l'unité, vers la justice et le développement »! C’est l’essentiel du message de Sheikh Alassane Séne qui rejoint le parti de l’unité et du Rassemblement (PUR) pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024.







Celui qui est à la tête de la coalition Jamm Rewmi rappelle qu’il est impératif de faire partie de ceux-là qui écriront les plus belles pages de l’histoire collective. « C’est un devoir pour chacun d’entre nous. Voilà pourquoi je ne compte pas rater ce train aux côtés d’hommes et de femmes engagés, disciplinés, doués d’intelligence, qui incarnent l’espoir de toute une nation, et c’est là, une exigence morale pour tous. J’assumerai ma part de responsabilité face aux nombreux défis qui nous attendent. J’ai donc pris le temps qu’il fallait après l’acte inélégant du Conseil Constitutionnel tendant à bloquer ma candidature, de consulter nos bases au sein de la coalition Jammi Reew Mi » indique Sheikh Alassane Séne qui a été par ailleurs, désigné président de la conférence des leaders alliés au parti de l’unité et du rassemblement.







La gravité de l’heure, selon Sheikh Alassane Séne, impose à tous les citoyens sénégalais, « une union sacrée ». « Nous nous devons de nous unir plus que jamais pour que vive cette lueur d’espérance, annonciatrice d’un Sénégal épanoui, fort et prospère dans une Afrique souveraine et debout qui fera ressusciter Lumumba, Sankara, Nyerere, Nkrumah, Blondin, Mamadou Dia, etc. Oui, protéger ce projet quel que soit le sacrifice, le protéger à tout prix est un sacerdoce pour tout sénégalais. Il m’a fallu du temps pour comprendre la dimension historique que doit prendre notre engagement collectif, de notre aptitude à nous oublier au profit d’un peuple abusé, délaissé et trahi depuis plus d’un demi siècle » a ajouté le leader de la coalition Jammi Reew Mi/ Shasty2024 qui entend se donner à bec fierté et humilité pour la mise en place d’un Sénégal meilleur.