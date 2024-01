Présidentielle 2024: Qui des candidats de Yewwi pour faire face au régime ?

Une première liste est déjà disponible ! Il s’agit d’une sélection opérée par le Conseil constitutionnel. Après le passage du parrainage, 21 candidats ont été retenus sur les 93 qui ont déposé leurs dossiers. Au terme de ce tri électronique, intervient maintenant la vérification du fond des 9 pièces qui composent le dossier de candidature. Les candidats qui en bénéficieront sont : Boubacar Camara, Dethie Fall, Amadou Ba, Anta Babacar Ngom, Habib Sy, Karim Wade, Khalifa Sall, Daouda NDiaye, Cheikh Tidiane Dieye, Rose Wardini, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mahammad Boun A. Dione, El Hadji Malick Gackou, Aly Ngouille Ndiaye, Elhadji Mamadou Diao, Bassirou Diomaye Faye et Thierno Alassane Sall.











A Yewwi Askan Wi, des candidats se sont présentés et sont retenus à l’issue de cette première manche. On peut noter entre autre la candidature du président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall, celle de l’ancien ministre d’Etat Habib Sy, président du parti de l’Espoir et de la Modernité/Yaakaaru Rewmi, de Cheikh Tidiane Dieye, président de « Avenir Sénégal Binu Beugg » et Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de l’ex-Pastef désigné candidat par son camp. « Chers compatriotes, faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye ne signifie nullement une abdication à la candidature quant à la candidature du Président Ousmane Sonko. Tout le monde le connaît assez pour savoir que jusqu’à son dernier souffle, il se battra sans compromission. Faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye, c’est échec à la stratégie du pourrissement du régime et lancer une des multiples cartes de notre projet dans la course »! C’est ce que les quatre candidats en l’occurrence Guy Marius Sagna, Abass Fall, Birame Souleye Diop et El Malick Ndiaye, avaient déclaré dans une note le 19 novembre 2023 pour disent-ils « porter la candidature de Bassirou Diomaye Faye ». Une option qui n’écarte pas la candidature de Sonko. Ce dernier s’est d’ailleurs présenté et déposé son dossier au Conseil constitutionnel.







Cependant, la décision de la Cour suprême a confirmé le jeudi 4 janvier à travers la confirmation de la condamnation prononcée en mai dernier par la Cour d'Appel a à six mois de prison avec sursis pour diffamation face au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, semble anéantir les chances du leader du parti dissous, le Pastef. Ousmane Sonko, au regard de l’article L.30 qui stipule que : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L,29, troisième tiret, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l'article L.28. Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection », semble voir ses chances de participer à la présidentielle de 2024, s’éloigner. Mais il faut signaler que ses avocats ne sont pas encore résignés face à cette décision.







Ainsi, parmi les 4 candidats qui gardent leur chance de participer, Habib Sy a déjà bénéficié de la confiance de celui qui était considéré comme le leader de la coalition Yewwi Askan wi. Ousmane Sonko a donné à l’ancien ministre d’Etat 13 députés. Un mérite selon certains observateurs qui estiment que l’ancien compagnon de Wade a toujours été constant aux côtés de Sonko. Cette présence qui semble être un signe de « loyauté » envers le maire de Ziguinchor a t-elle était payante pour Habib Sy?







En tout état de cause, on ne peut pas décortiquer les signes de loyauté envers « un ancien sinon toujours du système » sans en faire autant pour celui qui a aussi beaucoup partagé avec l’ancien député, Sonko. Il s’agit de Cheikh Tidiane Dieye. Lui aussi, même s’il n’a pas reçu de parrainages de députés du Pastef, a obtenu la confiance « du chef » qui, il faut bien le souligner, détient la carte qui pourrait être déterminante vers l’élection présidentielle prochaine. Le cas de Bassirou Diomaye Faye, lui aussi, membre de la coalition Yewwi Askan Wi et candidat « de Pastef en tant que plan B », sera aussi sur la base de données du leader du défunt parti Pastef. Enfin, Déthié Fall, qui, même s’il a choisi de « faire cavalier seul » et aller à la collecte de plus de 127.000 parrains, n’est pas out autant en désaccord avec Sonko. D’ailleurs, plusieurs soutiens de Sonko le qualifie de « loyal, de rigoureux et de sérieux ».







Aujourd’hui, qui, entre ces différents profils peuvent mettre sur la table les arguments nécessaires pour s’emparer du soutien de la coalition entière? En dehors de Taxawu Sénégal, cette machine composée de plusieurs grands partis comme le PUR, Pastef, PRP, Grand Parti trouvera t-elle le bon mécanisme pour détrôner le camp du pouvoir ?







Yewwi, tout comme Benno, a connu des moments d’effritement, mais les deux camps, au regard des candidats déjà choisis, semblent bien étayer leurs stratégies.











