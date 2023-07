Présidentielle 2024 : "Nous sommes persuadés que le président va faire un bon choix avec le meilleur profil. Son choix sera le nôtre!"(Mamadou Kassé, BBY)

En marge de la rencontre organisée par la coalition Benno Bokk Yakaar de Koumpentoum et la majorité présidentielle élargie pour apprécier la quintessence de la dernière adresse à la nation du Président de la République, le responsable politique de Tambacounda, Mamadou Kassé, a profité de l'occasion pour inviter les partisans de Benno Bokk Yakaar à se réunir et s'aligner derrière le président Macky Sall et accepter son choix prochain pour l'élection 2024. "Si le président Macky Sall nous a rendu honneur aujourd'hui en prenant la décision de ne pas briguer un 3ème mandat, nous ne pouvons que lui rendre la monnaie en l'accompagnant dans son choix pour le candidat de la coalition BBY à élection présidentielle 2024. Nous avons donné carte blanche au président Macky. Son choix sera le nôtre. Nous sommes persuadés que le président va faire un bon choix avec le meilleur profil. Nous avons la confiance du peuple. Donc, nous devons la préserver en renouvellant notre engagement envers la coalition BBY", a appelé Mamadou Kassé qui estime que ce sont les urnes qui détermineront qui sera président du Sénégal.