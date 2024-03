Présidentielle 2024: " Nous allons implanter à Thiès le plus grand technopôle d'ingénierie en Afrique de l'Ouest"( Aliou Mamadou Dia).

Dans le cadre de sa campagne électorale, Aliou Mamadou Dia vient de faire l'étape de Thiès où il a eu droit à un accueil chaleureux.



Le candidat est revenu sur ses différents projets et programmes au profit de la région de Thiès. " Thiès est une ville universitaire...Nous allons implanter à Thiès le plus grand technopôle d'ingénierie en Afrique de l'Ouest parce que la plus part des ingénieurs sont formés ici à Thiès...Ce que nous voulons c'est de faire de Thiès une ville de technologie et une ville d'ingénierie...Nous allons implanter à Allou Kagne, le plus grand centre de technologie digitale et d'innovation en Afrique. ...Nous pouvons répliquer Silicon valley dans la région de Thiès", a-t-il évoqué.



Pour l'art et la culture, le candidat du Parti de l'unité et du rassemblement( PUR), a également la région de Thiès dans sa ligne de mire. " L'industrie culturelle et cinématographique sera implantée à Thiès afin de faire de Thiès la ville de l'industrie culturelle et du cinéma pour l'Afrique de l'Ouest...", a-t-il promis.



Aliou Mamadou Dia est revenu sur son programme dédié à la jeunesse, l'agriculture, la pêche, entre autres...