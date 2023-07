Présidentielle 2024 / Non candidature du président de la République : « Tout ça pour ça ! » (Aïb Daffé, député Pastef)

« Le président Macky Sall a respecté la Constitution car l’article 27 interdit un troisième mandat. On a perdu beaucoup de temps en manifestations, en politique et en tension. On a perdu trop de temps sur ces questions », dit le parlementaire de Pastef dans la coalition Yewwi Askan Wi.



Toutefois, il fait savoir qu’il y a des questions latentes que le président doit régler. « Il y a la candidature du président Ousmane Sonko, la reddition des comptes, le processus électoral et la bonne gouvernance », rappelle le parlementaire de Yewwi Askan Wi.



Aïb Daffé dans la foulée invite le président de la République à être un arbitre neutre et non un chef de parti. « Nous l’invitons à être au-dessus de la mêlée. C’est-à-dire organiser l’élection sans vouloir nous imposer son candidat. Nous lui demandons d’arbitrer de la façon la plus transparente », dit-il et ajoute qu’ils attendent de pied ferme les projets de lois que le président de la République doit présenter à l’Assemblée nationale.