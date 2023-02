Présidentielle 2024 : Mamadou Ibra Kane donne sa position sur sa candidature…

Pour sa candidature en 2024, Mamadou Ibra Kane estime que rien n’est exclu. « Nous ne nous fixons aucune limite quand il s’agit de servir le Sénégal. La seule limite à l’engagement citoyen comme politique, c’est de s’abstenir d’exposer son pays au chaos et aux calamités. Je suis sénégalais et rien de ce qui est sénégalais ne m’est étranger », précise-t-il avant de conclure son propos en appelant, à une coalition citoyenne, à la solidarité, à une synergie à une ouverture démocratique dans la diversité et le respect des convictions des autres.

« Il faut nourrir et entretenir le jeu démocratique. Mais aussi libérer les énergies positives et même négatives, bref, réveiller le génie sénégalais. Je suis de la génération intermédiaire ». Cette affirmation vient du nouveau président du mouvement « Demain, c’est maintenant », lancé ce samedi.Mamadou Ibra Kane veut se projeter dans un élan patriotique pour apporter sa pierre à l’édifice. Dans un contexte socio-politique agité, le patron du Groupe Emedia Invest considère que l’heure est arrivée pour, unanimement, co-construire un Sénégal prometteur. Mais en mettant sur pied son mouvement, Mamadou Ibra Kane donne également sa position sur la prochaine présidentielle.« Notre pays se prépare à élire son 5e président. Ce 25 février marquant la création de notre mouvement « Demain, c’est maintenant », nous sommes fortement interpellés pour ce rendez-vous électoral. En effet, dans le contexte actuel, l’avenir de notre pays doit être au cœur de nos préoccupations et celles de tout citoyen. Qui sera le prochain président de la République du Sénégal ? Notre seul pouvoir qui dépend de notre vouloir, c’est de permettre aux sénégalais, de choisir librement, paisiblement, pacifiquement et démocratiquement, son serviteur pour les cinq prochaines années à partir de 2024 », dira le journaliste, produit du CESTI.