Présidentielle 2024 : Landing Savané investit Amadou Ba et plaide pour la jeunesse

Absent lors du congrès d’investiture de l’Aj-Pads/A, Landing Savané s’est adressé à ses militants à travers un audio retransmis. Le Sg de ce parti de gauche leur demande unanimement de s’investir pour le candidat Amadou Bâ. Toutefois dans son discours, il a insisté sur la problématique de la migration irrégulière.







« On n’a pas le droit de créer les conditions de l’émigration irrégulière. Les jeunes doivent rester ici, travailler pour leur pays afin que le Sénégal puisse être une terre d’accueil » dit-il.







S’adressant au candidat Amadou Bâ, le jalarbiste en chef fait savoir que « le développement d’un pays passe d’abord par le renforcement de l’agriculture car la majorité des sénégalais vit de l’agriculture. Ce qui nous permettra de développer notre industrie pour produire et développer notre exportation. Ce qui nous permettra d’équilibrer la balance commerciale » interpelle-t-il.







Et puis, pour justifier sa thèse, Landing de soutenir que « le Sénégal n’a plus à envier aucun pays car nous avons tout. Le Sénégal est une référence sur tous les plans et surtout les ressources que nous allons exploiter sous peu… ».







Ainsi, il note que la sécurité est importante pour la stabilité du pays. Il a aussi manifesté son espoir à l'encontre du candidat Amadou Bâ qu’il invite à mettre en œuvre tout ce qui s’est dit au sein de la conférence des leaders de Benno. J’invite aussi les partisans de And Jef à s’investir pour la victoire sans ambages dès le premier tour. Nous devons nous investir davantage pour sa victoire » conclut Landing Savané.