Présidentielle 2024 / "L'intérêt général doit primer sur tout" ( Pape Macodou Diouf, MP/ Défar Sénégal

À l'initiative du mouvement patriotique Défar Sénégal MP/Défar Sénégal, une rencontre de mise à niveau été convoquée. Ce séminaire concernait une partie des militants et sympathisants, particulièrement les nouveaux adhérents. L'objectif fixé était de partager le bilan d'étape du mouvement, de procéder à une séance de formation des nouveaux adhérents, de peaufiner la rédaction du règlement intérieur, d’approfondir la réflexion sur les axes programmatiques et enfin de recueillir les avis sur l’orientation politique au titre de l'élection présidentielle de 2024 .

Ainsi, un exposé des motifs et objectifs depuis la création du mouvement a été largement partagé au cours de cette séance et s'en est suivi un fructueux débat sur les stratégies et activités menées pour imprégner les nouveaux membres.

La séance a permis aux nouveaux adhérents et sympathisants de s'approprier les principes, valeurs et la ligne de conduite du mouvement. Cette formation a été bien accueillie par les différents membres. Le Président du mouvement a demandé solennellement aux nouveaux adhérents présents ainsi qu’aux responsables de toutes les localités d'œuvrer pour la massification, afin de se préparer pour les joutes électorales de 2024. Relativement à l’orientation politique, le mouvement reste ouvert à toutes les collaborations qui mettent surtout en avant l’intérêt du Sénégal. (vidéo)