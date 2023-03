Présidentielle 2024 : Khalifa Sall annonce un méga meeting de Yewwi le 14 mars à Dakar

En conférence de presse ce jeudi 9 mars 2023, les leaders de Yewwi Askan Wi continuent la mobilisation pour la présidentielle de février 2024. Après les meetings de Keur Massar et de Guédiawaye, le président de Taxawu Sénégal annonce la 3ème rencontre politique le 14 mars à Dakar.

“ Le 14 mars sera le tour de Dakar après Keur Massar et Guédiawaye. C’est une façon de montrer que Yewwi est la plus grande force politique de ce pays. C’est pourquoi nous appelons toute l’opposition à se joindre à nous et à toute la société civile. C’est la lutte de 2011 qui revient 12 ans après. Nous voulons un giga meeting pour montrer au pouvoir que c’est fini” fait savoir Khalifa Sall qui précise que ce rassemblement est purement pacifique aux terrains de Acapes aux Parcelles Assainies ou au terrain de Khar Yalla. Le lieu choisi sera confirmé ultérieurement...