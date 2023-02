Présidentielle 2024 : « Je suis candidat au sein de BBY (…) Macky Sall ne peut pas m’exclure de la coalition » (Alla Dieng, UFC).

Le président Macky Sall ne doit pas prendre part à la présidentielle du 25 février 2024. C’est la conviction du président de l’Union des Forces Citoyennes (Ufc), Alla Dieng.

« Le dépôt de sa candidature sera source de tension, la validation aussi, sa participation à l’élection de même que s’il passe, il y aura de la tension dans ce pays et cela peut coûter des vies, ce que je ne lui souhaite pas. Mais au-delà de ces facteurs, sa candidature n’est pas conforme à la constitution », a expliqué le membre de la coalition BBY et allié du président Macky Sall.

Pour Alla Dieng, Macky Sall n’a autre choix que de soutenir une candidature de la majorité.

« Macky Sall doit chercher un candidat dans la coalition. Il doit choisir cinq (5) personnalités de BBY et je voudrais faire partie de ces personnes », a-t-il souligné lors de l’émission hebdomadaire ‘’En Ligne’’ de Dakaractu.

Aux leaders de la coalition présidentielle, Alla Dieng avisera : « Je suis candidat à la candidature et c’est un mandat que le bureau de l’Union des Forces Citoyennes (Ufc) m’a donné. »

Interpellé sur d’éventuelles conséquences à sa candidature dans la coalition majoritaire, il confiera assumer sa position et croit que Macky Sall ne peut pas l’exclure de l’alliance présidentielle.

« J’ai des retours depuis que j’ai déclaré ma candidature, des membres de BBY sont d’accord comme il y’en a qui ne sont pas du même avis. Deuxièmement, Macky Sall ne peut pas m’exclure de Benno (…) il n’y a aucun texte au sein de BBY qui prévoit que tel ou tel acte ou propos pourrait nous valoir une exclusion de la majorité. On ne peut exclure un allié », a soutenu Alla Dieng.