Présidentielle 2024 : "Il est temps de rompre avec les politiciens traditionnels. L'heure de rupture a sonné!" (Ousmane Kane, candidat)

C'est parti pour les candidatures aux élections présidentielles au Sénégal. C'est ainsi le cas dans la capitale de la petite côte avec la déclaration de cet ancien fonctionnaire des Nations Unies, Ousmane Kane. Face à des militants venus de tous les horizons, ce natif du quartier Téfess à Mbour ne s'est pas seulement limité à une déclaration de candidature. En effet, une large fenêtre a été ouverte sur la façon dont la politique est faite au Sénégal. Selon Ousmane Kane, l'heure de la rupture a sonné avec cette façon "traditionnelle" de faire la politique. Il faut redonner l'espoir à la jeunesse et non verser dans l'invective. L'ancien fonctionnaire international dit vouloir diriger le Sénégal parce que le pays a besoin de sang neuf et à celà s'ajoute l'impératif du retour de l'intégrité, de l'humanisme de même que la dignité qui de nos jours, est en voie de disparition... (vidéo)