Présidentielle 2024 / Décision de Macky Sall : « Il nous a rendu fiers …il entre dans l’histoire de la plus belle des manières » (Seydou Diouf, PPC)

Le Secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc), Seydou Diouf a réagi suite à la décision de Macky Sall de ne pas tenter une troisième candidature à la présidentielle du 25 février 2024. "De mon point de vue, le président Macky Sall est un homme d'honneur et de responsabilité. J'ai toujours eu l'intime conviction que le moment venu il s'adressera à la nation et il prendra la décision qu'il devra prendre dans l'intérêt supérieur de la nation", a précisé le leader du Ppc qui note que ce débat a commencé le jour où le président Macky Sall a été réélu en 2019. "L'opposition sachant qu'ils ne peuvent l'attaquer sur son bilan, parce que voyant les résultats, a préféré poser le faux debat du 3ème mandat", a-t-il précisé en se réjouissant de son compagnonnage avec Macky Sall qui est un homme de combat qui a comme marqueur de sa démarche : l'équité sociale et territoriale qui se traduit par un certain nombre d'initiatives et mesures d'ordre social.

"L'acte qu'il a posé nous a rendu fiers. Nous qui avons cheminé avec lui. Il nous a rendu fiers parce qu'il a donné à notre pays au plan international l'image d'un pays, comme disait le président Youssoufou, qui constitue aujourd'hui le flambeau dans la marche démocratique dans la gouvernance démocratique de notre continent. Je pense que ce faisant, le président Macky Sall entre dans l'histoire de la plus belle des manières. Et nous rendons grâce pour celà", a-t-il proclamé en affirmant sa fierté d'être aux côtés du président Macky Sall et accompagner le gouvernement qu'il a mis en place pour soulager les préoccupations des populations sénégalaises. "Ça n'a pas été une surprise pour moi. Parce que j'ai toujours considéré que le président Macky Sall que je connais est toujours un homme d'honneur et de responsabilité", a conclu le Sg du Ppc.