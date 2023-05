Présidentielle 2024: Alioune Sarr annonce sa candidature

La liste des candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2024 s’allonge avec l’ancien ministre des transports aériens, Alioune Sarr. L’annonce a été faite par le concerné lui-même, maire de Noto-Diobass à l’occasion de la cérémonie d’investiture tenu ce samedi. Après les concertations des différents responsables de Cap2024 qui donnent le feu vert au candidat déclaré, celui-ci accepte la main tendue et s’engage pour être le 5e président de la République du Sénégal.







Le candidat de Cap2024 annonce de nouvelles réformes avec particulièrement la gouvernance. Il souligne entre autres la séparation du Président qui ne sera plus chef de parti, mais également, dans la justice, Alioune Sarr compte changer le conseil constitutionnel en cour constitutionnelle. Avec Cap2024, le président de la République ne sera plus à la tête du conseil supérieur de la magistrature. La famille et l’école seront renforcées ainsi que le respect de l’humain qui sera selon Alioune Sarr, au cœur de ses priorités.