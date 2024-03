Présidentielle 2024 : Abdourahmane Diouf devient "Ass Moy Diomaye"

À quelques heures de l’ouverture de la campagne électorale, les jeux d’alliance des coalitions continuent. En ce sens, la coalition Diomaye Président accueille ce samedi un allié de taille.

Pour la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye, le leader de Awalé s’engage sans condition à côté du choix de Ousmane Sonko.



« Mon choix de soutenir Bassirou Diomaye est un choix par principe et sans condition. Je ne veux rien en retour, ni un poste de premier ministre, ni de directeur », explique Abdourahmane Diouf. Poursuivant, il assure que ce choix se justifie aussi dans le cadre de convergences de programmes à savoir la souveraineté politique et économique.

« Il y’a énormément de similitudes entre Awalé et la coalition Diomaye Président. Le profil de Diomaye Faye est intéressant », se défend t-il.



Abordant les décisions du conseil constitutionnel, Abdourahmane Diouf considère que l’instance judiciaire a outrepassé ses prérogatives.



« Les décisions du Conseil constitutionnel souffrent d’irrégularités, mais je crois que pour la paix et la stabilité du pays, les décisions sont opportunes et nous sauvent de l’impasse et de l’incertitude », soutient-il.