Présidentielle 2024 - Abdoulaye Sylla encore investi à Rufisque.. et C50 PN gagne du terrain

La délégation du Club 50% de Préférence Nationale s’est rendue à Rufisque et plus précisément à Diokoul. La structure s’est ainsi présentée aux Lébou qui ont totalement adhéré à la philosophie. La rencontre a aussi été l’occasion pour les uns et les autres de proposer la candidature de Abdoulaye Sylla en perspective de la prochaine présidentielle. L’homme d’affaires a été investi.

Serigne Modou Bousso Dieng était accompagné de Assane Sylla, Directeur Général de Ecotra et secrétaire général du club...