President Macky Sall à l'inauguration de KMS3 : « Dakar doublera sa capacité de production avec 550.000 mètres cubes par jour contre 266.000 »

Avec l'inauguration de l'usine de dessalement et de production d'eau potable, Dakar va connaître une substantielle amélioration de sa capacité de production d'eau. Cette infrastructure moderne qui comporte 216 Km de tuyaux avec une production journalière de 150.000 M3 d'eau va régler les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable de la capitale Dakar.



"Je suis venu inaugurer l'usine de Keur Momar Sarr 3 pour marquer la priorité élevée que j'accorde à deux secteurs vitaux pour la nation. L'eau potable et l'agriculture moderne. Ce complexe moderne comporte une grande usine de pompage et de traitement d'eau potable ainsi qu'une conduite vers Dakar de 216 Km de tuyaux avec une production de 150.000 M3 d'eau par jour et dont la capacité est de 200.000 M3 d'eau. Ceci devrait régler de façon durable la question de l'approvisionnement pour toutes les localités traversées par le tuyau sur l'axe Dakar, Mbour et Thiès. L'impact est déjà réel. Dakar doublera sa capacité de production avec un débit de 550.000 M3 par jour contre 266.000 il y a neuf ans", se réjouit le président Macky Sall qui n'a pas manqué de féliciter les partenaires techniques et financiers...