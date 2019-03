Présentation des activités du FDSUT / Abdou Karim Sall : "Assurer à la population rurale son intégration dans la société de l’information…"

Le directeur général de l’ARTP a présenté ce jour, les activités du Fonds de développement du service universel des télécommunications dénommé FDSUT, en compagnie du président, Ali Coto Ndiaye et de Madame Thérèse Faye, DG de l'ANPECTP (Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits).



Ce programme d’activités s’est orienté, de façon prioritaire, vers les secteurs de la petite enfance, de l’éducation nationale, de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de l’électrification des TIC dans les domaines précités.



Durant son discours, l’administrateur du FDSUT, non moins directeur de général de l’ARTP, Abdou Karim Sall, déclare que les objectifs entre autres du FDSUT, visent à promouvoir l’accès des populations rurales et des démunies aux services des communication électronique et d’assurer leur intégration dans la société de l’information…