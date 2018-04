Présentation de condoléances chez Serigne Diagne : Idy dévoile un pan de sa jeunesse auprès de la famille

Accompagné d'une forte délégation, le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a, ce dimanche, présenté ses condoléances chez Serigne Diagne, directeur de publication de Dakaractu. Cela, suite au rappel à Dieu, survenu ce samedi, d’un cousin du journaliste nommé Mamadou Mamoune Diagne.

L’ancien Premier ministre, après avoir salué les membres de la famille éplorée à Castors, s'est rendu, en compagnie de Serigne Diagne, à la mosquée pour sacrifier à la prière de "Takussan".

Suite à ces dévotions, le leader de Rewmi, de retour à la maison mortuaire, a pris la parole devant l'assistance pour revenir sur ses liens avec les Diagne qui remontent à sa prime jeunesse. Idrissa Seck de rappeler que lorsque le Président Senghor lui a offert une bourse après son baccalauréat en 1980 et qu'Abdoulaye Wade lui a payé le billet, c'est l'oncle de Serigne Diagne, du nom de Youssou Diagne (professeur de mathématiques à Paris), qui l'a accueilli chez lui à Paris avec Me Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur sous le Pape du Sopi.

Au bord des larmes, le patron de Rewmi s'est souvenu du bon traitement qu'il a reçu de Youssou Diagne, mais aussi de son frère Mamadou plus connu sous le sobriquet de "Meu". Idy de confier que la famille auprès de laquelle il est venu présenter ses condoléances est une seconde famille pour lui, où il n'a eu que de bons souvenirs d'un jeune homme respecté et choyé.

Parlant de Serigne Diagne, Idrissa Seck a expliqué n'avoir jamais laissé cette proximité interféré avec le travail du Dirpub de Dakaractu même s'il reconnait que celui qui l'appelle toujours, "TONTON", est un professionnel soucieux de l’équilibre de l'information. C’est ainsi qu’il a exprimé toute sa fierté du travail qu'abat Serigne Diagne.

Il a fini son discours en pleurant et en se rappelant de tout ce que les oncles du journaliste ont fait pour lui.