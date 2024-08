Préparation CAN 2024 : L'équipe nationale des sourds-muets n'a même pas un terrain d'entraînement !

Alors que l'équipe nationale de football des sourds-muets du Sénégal s'apprête à défendre son titre de championne d'Afrique lors du prochain Championnat d'Afrique des Nations (CAN) prévu au Maroc du 15 au 30 novembre 2024, force est de constater que ses préparatifs se déroulent dans des conditions pour le moins précaires. En effet, « l'équipe nationale de football des sourds a repris ce 20 août les entraînements pour la 4ème phase au terrain nu (et sablonneux) des HLM 5 », a-t-on appris via une publication postée sur la page Facebook de l’association des sports des sourds du Sénégal.



Malgré de multiples demandes et démarches, il leur a été difficile de trouver un terrain synthétique ou gazonné, pour leurs séances de travail. Pourtant, les résultats récents de cette équipe sont plus qu'encourageants. Comme le souligne avec fierté l'association des sports des sourds du Sénégal, « après avoir remporté le tournoi au Kenya en 2021, l'équipe s'est également distinguée en se classant 5ème lors des Jeux Olympiques d'été des sourds au Brésil, et a décroché une médaille de bronze à la Coupe du Monde de Football des Sourds en Malaisie. »



Des performances qui témoignent de la détermination et du talent des joueurs, qui continuent à représenter fièrement le Sénégal sur la scène internationale. « Face à cette situation, l'association n'a d'autre choix que de compter sur les autorités, les Sénégalais etc. pour les aider à obtenir un terrain adéquat, afin de pouvoir effectuer leurs entraînements dans la quiétude. »



Un appel à l'aide qui souligne l'urgence de la situation et l'importance de soutenir cette valeureuse équipe nationale, championne d'Afrique en 2021 face au Mali (1-0.)