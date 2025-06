Préparatifs de la Tabaski 2025 : malgré des prix globalement stables, certaines denrées connaissent une légère hausse au marché Castors

À quelques heures de la fête de Tabaski, les populations s’activent pour faire leurs achats. Les grands marchés de Dakar sont envahis de produits frais destinés à embellir les plats de fête.



Comme chaque année, femmes et hommes envahissent les marchés, notamment celui de Castors, très animé à l’approche de l’Aïd-el-Kébir. Dakaractu s’est plongé dans cette ambiance festive au cœur d’un marché très prisé par les consommateurs.



Dans ce marché où les Sénégalais affluent de tous horizons, le brouhaha et l’effervescence dominent. Le marchandage entre commerçants et clients capte l’attention, illustrant bien l’ambiance pré-festive. Rencontrés en pleine discussion avec les vendeurs, la plupart des acheteurs confient que les prix restent globalement abordables.



Cependant, certains se plaignent de la hausse du sac de pomme de terre, passé de 6 000 à 9 000 FCFA à seulement 48 heures de la Tabaski. Malgré cela, les clients restent confiants, expliquant qu’ils préfèrent le marché Castors car de nombreux producteurs y amènent directement leurs récoltes, ce qui permet parfois de faire de bonnes affaires.



Au cœur du marché, les dépôts d’oignons et de pomme de terre attirent les foules. En cette période, l’oignon reste très recherché. Les commerçants grossistes affirment que le prix est resté stable, contrairement à celui de la pomme de terre, dont la hausse, selon eux, s’explique difficilement.



Malgré quelques augmentations, l’ambiance festive est à son apogée : les préparatifs de la fête battent leur plein dans les marchés de la capitale qui, plus que jamais, restent au cœur de la tradition sénégalaise.