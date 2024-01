Préparatif 144ème Appel Limamou Lahi / Seydina Issa Laye : « Les hommes religieux ont leur part dans l’unité nationale »

Le coordonnateur général de l’Appel de Seydina Limamou Lahi en conférence de presse ce lundi 22 janvier 2024 a lancé un appel aux familles religieuses. Le fils de l’ancien Khalife générale de la communauté Layène soutient que « les trois grands évènements religieux du Sénégal : Appel, Gamou et Magal doivent être des tribunes pour consolider l’unité nationale car sans cette unité, personne n’aura le temps de vivre sa foi » dit-il.



L’Appel est prévu pour le 10 et 11 février 2024 et le thème central est axé sur : « L'unité, socle de la stabilité sociale et politique »



Cependant il note que « nous religieux avons le devoir de nous immiscer dans la gestion de la chose publique. On ne doit pas accepter d’être marginalisé » conclut-il.