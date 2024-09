Premier cas de mpox en Guinée

La Guinée a enregistré son premier cas de mpox, a indiqué mercredi le ministère de la Santé de ce pays d'Afrique de l'Ouest, sans plus de précisions.



Une réunion d'urgence s'est tenue mardi sur instruction du ministre de la Santé avec l'ensemble de ses partenaires "sur la notification du premier cas de l'épidémie de variole du singe en Guinée", a indiqué un communiqué du ministère diffusé mercredi.



"La réunion de ce mardi a été mise à profit par l'Agence nationale de sécuritaire sanitaire (ANSS) pour présenter le plan de préparation et de riposte assorti d'un budget", selon ce communiqué.



"C'est confirmé, il y a un premier cas découvert dans la sous-préfecture de Koyamma, préfecture de Macenta, en région forestière", a précisé à l'AFP un fonctionnaire du ministère de la Santé ayant requis l'anonymat, n'étant pas habilité à parler aux médias.



La recrudescence du mpox en Afrique, qui touche la République démocratique du Congo (RDC) et une douzaine d'autres pays du continent, et l'apparition d'un nouveau variant (1b) ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte mondiale.



Une première livraison de près de 100.000 doses de vaccins est attendue jeudi en RDC, pays le plus touché par l'épidémie avec plus de 17.500 cas et 629 décès depuis le début de l'année, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le mpox - appelé auparavant variole du singe - est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.