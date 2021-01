Premier League / Liverpool : Sadio Mané a perdu son premier match à Anfield après 68 rencontres...

Sadio Mané et Liverpool se sont fait piéger ce jeudi en Premier League par Burnley (0-1) à Anfield. Fauché par Alisson, Ashley Barnes s'est fait justice sur penalty (83e.) Liverpool a surtout vu son record d'invincibilité à domicile en Premier League, avec Sadio Mané sur le terrain (68 matches sans perdre) être battu par le petit Poucet, Burnley.



Avec ce nouveau revers, les Reds stagnent à la quatrième place (34 pts), à six points du leader, Manchester United (40 pts). Une période compliquée pour Jürgen Klopp et les siens qui n'ont pas gagné en PL depuis cinq matches d'affilée.



Notons que l’Atletico de Madrid avait reussi l'exploit de battre les Reds dans leur antre, la saison dernière en Ligue des champions (8e de finale retour.) Les joueurs de Diego Simeone avaient gagné à Anfield sur la marque de 3-2, après prolongations.