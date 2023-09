Prélèvement communautaire : Abdoulaye Vilane donne l’importance de ces cotisations

Le député Abdoulaye Vilane est formel. Membre du parlement de la Cedeao, le parlementaire socialiste n’a pas mâché ses mots sur la question du prélèvement communautaire. « Nous invitons tous les pays membres de la Cedeao au respect des prélèvements communautaires. Si tous les pays les respectent, ça facilitera la mission du parlement de la Cedeao, de la commission de la Cedeao et le centre du développement genre qui devrait avoir dans tous les pays pour accompagner les femmes et soigner leurs maux », souligne Vilane qui est en charge du réseau des parlementaires de la Cedeao des questions de genre.

C’est à l’occasion de la clôture de la mission de contrôle et d’évaluation parlementaire, auprès du Centre de la Cedeao pour le Développement du Genre (CCDE) d’une part, et du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) d’autre part qu’Abdoulaye Vilane s’est prononcé...