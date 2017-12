Pr Hamidou Dia sur la décision de Trump: "Israel peut se contenter de Tel Aviv (...) Le Sénégal a toujours pris le parti de la Palestine"

S'il ne tenait qu'au Professeur Hamidou Dia, la capitale d'Israel resterait Tel Aviv. C'est ce qu'il a fait résonner au micro de Dakaractu en marge de la cérémonie de dédicace de son nouvel ouvrage intitulé "Ecriture et Liberté: Entretiens et Fragments littéraires". Pour l'homme de culture, Jerusalem doit rester une ville ouverte pour la simple raison qu'elle constitue la croisée des chemins entre trois religions monothéistes, à savoir l'Islam, le Judaïsme et le Christianisme. Le conseiller du Président de la République s'est aussi prononcé sur le silence des pays africains sur la décision controversée de Donald Trump. Et à ce propos, il a rappelé que le Sénégal a toujours pris le parti de la Palestine. Aussi a t il tenu à préciser que le terme antisémite ne vise pas seulement le peuple juif. Les arabes sont également concernés, rétablit il.