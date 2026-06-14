Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République


À l'occasion de la journée d'hommage et de prières en l'honneur de l'ancien président Abdoulaye Wade pour l'anniversaire de ses 100 ans, à l'initiative de la fédération de Thiès du Parti Démocratique Sénégalais, Doudou Wade a tenu à exprimer ses préoccupations relativement à la cascade de démissions notée dernièrement à l'Assemblée nationale. 
 
Selon lui, les sénégalais ont traversé en l'espace de 2 jours une situation sans précédent dans ce pays du fait de la démission de deux vice-présidents pour au final, dit-il, réinstaller un président démissionnaire. Avant d'interpeller " le président de la République" sur cette situation, à 10- 15 jours de la fermeture de la session. " On a un sérieux problème! Il doit prendre ses responsabilités", a-t-il lancé. 
 
Doudou Wade a par ailleurs mis en garde contre toute tentative de précipiter ce pays dans des tensions aux conséquences fâcheuses. Il a enfin demandé aux politiques de prendre leurs responsabilités pour éviter que les tensions se retrouvent dans la rue...
 
 
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Dimanche 14 Juin 2026
Moussa Fall



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