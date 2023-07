Poursuites contre Juan Branco: « L’Etat n’osera pas toucher un seul cheveu de Branco. » (Me Ousseynou Fall, avocat).

On en sait un peu sur la venue en terre sénégalaise de l’avocat d’Ousmane Sonko, Juan Branco qui a surpris son monde, dimanche, lors de la conférence de presse du pool d’avocats de l’opposant. C’est Me Ousseynou Fall qui, à sa sortie de l’audition à clarifier la lanterne.



« Juan Branco est arrivé par la Gambie. Il avait bien organisé son arrivée parce qu’il avait déjà un 4X4 à sa disposition et des gardes du corps. », a expliqué la robe noire. A en croire à Me Fall, aucun des conseils de Ousmane Sonko n’a été averti de l’arrivée de Branco.



« Même Ousmane Sonko n’était au courant de sa venue. Il est venu comme un cheveu dans la soupe. Je crois que c’est un avocat courageux, compétent qui a osé assumer son rôle d’avocat. », a-t-il déclaré. Sur les poursuites qui auraient été lancé contre le franco-espagnole, il parle de comédie.



« L’Etat n’osera pas toucher un seul cheveu de Branco. Il y a des conventions judiciaires internationales qui nous lient avec la France. », a expliqué Me Ousseynou Fall.