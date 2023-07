Pose 1ère pierre projet 100 000 logements (Mbour4 et Keur Moussa) : Abdoulaye Seydou Sow en phase avec la vision du Président Macky Sall

Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a procédé à la cérémonie de pose de première pierre de la cité réalisée par SAOFRILOGE.

Ce projet entre dans le cadre de la création de la nouvelle ville, sur le site de Mbour 4 (Thiès-Keur Moussa) tel que souhaité par le Président Macky Sall lors du conseil des ministres décentralisé à Thiès. D'après le ministre Abdoulaye Seydou Sow, "cette initiative entre en droite ligne avec la vision du Président de la République qui déclarait : "Offrir des logements décents et accessibles par la construction de 100 000 logements sociaux sur 5 ans constitue plus que jamais un programme de haute priorité dans le cadre de ma politique d’inclusion sociale et d’équité territoriale."

En plus des logements, ce projet offrira également un cadre de vie exceptionnel pour ses occupants. Ainsi, avec ses espaces verts et places publiques totalisant 23.075 m², ses réserves de parking, ses équipements scolaires, commerciaux, médicaux, sportifs, administratifs et culturels, le projet SOAFRILOGE sera un véritable modèle de vie urbaine équilibrée. "Nous vivons dans une époque où l'urbanisation est une réalité incontournable. Il est de notre devoir de créer des environnements urbains adaptés à la vie moderne. Car, une urbanisation bien pensée est un moteur puissant pour la croissance économique, elle favorise l'émergence de nouvelles opportunités commerciales, industrielles et d'emploi. Mais au-delà de la simple croissance économique, nous devons garder à l'esprit que l'urbanisation saine est un impératif pour la dignité des chefs de famille. Le logement est au cœur de la société, c'est le pilier sur lequel repose le bien-être de nos concitoyens. En leur fournissant des logements décents et abordables, nous leur offrons une chance de vivre dans la dignité, de bâtir un foyer sûr et de créer des souvenirs précieux en famille", a-t-il laissé entendre. Il ajoute : "ce projet va accueillir 2051 logements sociaux de Type F3 de 60 m² habitables, destinés aux familles à revenus faibles et irréguliers. De plus, 942 logements économiques de Type F4 de 80 m² habitables seront construits pour la DIASPORA, renforçant ainsi les liens avec nos concitoyens établis à l'étranger. Enfin, 731 logements de standing de Type F5 de 163 m² habitables seront érigés pour la classe moyenne en leur offrant un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations". "Situé non loin de l'AIBD et de l'autoroute de Thiès, ce projet facilitera les déplacements et renforcera les connexions entre les régions de Dakar et de Thiès, matérialisant ainsi la vision futuriste et économique du Triangle DAKAR-THIES-MBOUR", renchérit Abdoulaye Seydou Sow. Non sans signaler que "l'emploi des ouvriers locaux pour la construction de ces logements témoigne de leur volonté de participer activement au développement de notre nation et d'œuvrer pour un avenir meilleur pour tous".

Le ministre a aussi adressé ses vifs remerciements à ses partenaires SOAFRILOGE dans la réalisation du projet 100 000 logements. Il a notamment annoncé le lancement d'un autre projet de 25 000 logements avec un autre partenaire de sociétés Emiraties (EGI) et anglaises (SSH) dans cette nouvelle ville.

Abdoulaye Seydou Sow a également saisi cette tribune pour saluer les différentes réformes initiées par le Président Macky Sall pour créer un écosystème de la construction apte à relever le défi du logement par le biais de la Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU) ainsi que le Fonds pour l'Habitat Social. "Les résultats de ces initiatives se sont déjà fait sentir, avec plusieurs projets de logements sociaux livrés à travers tout le Sénégal avec des réalisations exemplaires à Bambilor, Notto Diobass, Kébémer, Kaolack entre autres", fera-t-il remarquer.

Cependant, Abdoulaye Seydou Sow a offert deux jeux de maillots et une enveloppe de 500 000 FCFA à chacune des deux ASC de Mbour4.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de région, du sous préfet, du président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia, du maire de Keur Moussa, Momar Cissé, du ministre Augustin Tine, du ministre de l'artisanat, le Docteur Pape Amadou Ndiaye et du député Abdou Mbow.