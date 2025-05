Pose 1ère pierre de la Tour Intergénérationnelle - Maison des travailleurs / Seckou Dramé, DG SONATEL : « C’est un projet pour la mémoire, la transmission et la vision »

La tour intergénérationnelle, la maison des travailleurs qui a pris forme ce samedi dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur avec la pose de la première pierre, « est bien plus qu’un projet immobilier », selon le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé. Cette pose de première pierre, coïncidant avec les 40 ans de Sonatel, rejoint la mémoire, la transmission et la vision, a-t-il expliqué.



Il s’agit d’un bâtiment de neuf étages qui sera surtout un lieu vivant, un espace de soin avec des salles de conférences, un studio, mais surtout un lieu de rencontre entre les « Sonatéliens » et les populations.



Selon le directeur général de la Sonatel, qui a reconnu le génie collectif des travailleurs de la Sonatel, le projet « Suxaat » a également été salué. Il s’agit d’un engagement majeur avec un financement basé sur l’épargne volontaire des travailleurs. L’occasion a permis au DG de la Sonatel de rendre hommage aux anciens secrétaires généraux comme Gabou Gueye, Ibrahima Konté, Mamadou Aïdara Diop, Ndeye Founé Niang Diallo et Babacar Sarr, les bâtisseurs de l’esprit syndical. Il a également manifesté sa reconnaissance envers les actuels secrétaires généraux, notamment Mme Rose Marie Balacoune, secrétaire générale du Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (SNTPT), et Mamadou Lamine Badji du Syndicat des travailleurs de Sonatel (Syts). « Cette maison sera un lieu de mémoire pour honorer les aînés, ceux qui ont bâti l’entreprise Sonatel. Mais aussi un lieu de transmission et de vie. La tour est donc une promesse qui se matérialise », a déclaré le DG de la Sonatel.