Popenguine 2023 / Antoine Diome, ministre de l’intérieur : « La solidarité et l’inclusion doivent être des principes fondamentaux guidant nos interactions quotidiennes »

À l’occasion de la cérémonie officielle de la 135ème édition du pèlerinage de Popenguine, le ministre de l’Intérieur a fait un appel à la préservation de la paix et de la tolérance dans la société. Antoine Félix Abdoulaye Diome sur l’autel du pupitre de Popenguine lance son message. « Nous devons promouvoir le respect mutuel envers nos concitoyens. La solidarité et l’inclusion doivent être des principes fondamentaux guidant nos interactions quotidiennes ».



S’adressant aux jeunes, le ministre fait savoir que « les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain et il est de notre devoir de leur transmettre les valeurs de paix, de tolérance et de respect qui sont si essentielles pour construire une société harmonieuse », fera-t-il savoir.



C’est pourquoi, embouchant la même trompette que l’Archevêque de Dakar, le ministre de l’intérieur appelle au dialogue. « Encourageons le dialogue comme nous y invite le président de la République, favorisons l’inclusion sociale et soutenons les initiatives qui permettront à tout un chacun de s’épanouir. »