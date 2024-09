Point de presse du Gouvernement: Le PM répond à la question d'une journaliste : " Le débat, c'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales"

Lors des questions/réponses avec la presse, une journaliste s'est adressé au PM Ousmane Sonko. Et à la question de savoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations? Le PM lui a servi cette réponse. " Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, ce n'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales etc. Nous sommes dans un point de presse, nous aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici, cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des sénégalais et de nos partenaires".